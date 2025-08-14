Escassi olvida a Sheila Casas, una nueva mujer ha entrado en su vida: "Es guapa"

Parece que Sheila Casas es aguapasada por Álvaro Muñoz Escassi, ya que una nueva mujer ha entrado en su vida: "Es guapa".

Así lo han contado en Vamos a ver verano, señalando que el jinete estaría conociendo a otra persona y que, por tanto, habría olvidado a Sheila Casas.

Poco se conoce sobre la joven. "Es guapa", dijo la periodista que soltó la bomba, asegurando que "ya hay contacto, hay quedadas y hay cositas". Sin embargo, no dieron más especificaciones al respecto.

¿Y por qué terminó la relación entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi después de Supervivientes? La noticia de su ruptura, anunciada en redes sociales, ha dado pie a numerosas especulaciones.

Cansada de rumores infundados, Sheila Casas ha querido aclarar la situación. Niega rotundamente que haya habido terceras personas involucradas o que su familia haya influido en la decisión. También desmiente que Escassi regresara "desorientado" tras su paso por el reality, o que ella le hubiese exigido más dedicación.

Realidad

“La realidad es mucho más simple. Es una relación que se ha acabado, sin más. Estuvimos juntos durante cuatro meses y medio, no llegamos a conocernos en profundidad. Fue una historia bonita, pero existían diferencias. Aunque haya cariño y respeto mutuo, uno se da cuenta de que es mejor que cada uno siga su camino. Hay caminos que es mejor no recorrer juntos”, confesó Sheila en declaraciones al periodista Javier de Hoyos.