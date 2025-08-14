El incidente que tuvo Gloria Camila Ortega con su coche cuando estaba de vacaciones: "Cosiéndome las costuras"

Gloria Camila Ortega ha estado unos días de vacaciones para retomar fuerzas. Sin embargo, ha tenido un incidente con el coche, como ha contado ella misma: "Cosiéndome las costuras".

Y es que la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram un carrusel de fotografías donde muestra cómo han sido de vacaciones. Y según las imágenes, parece que le ha pasado de todo, hasta un incidente con el coche que conducía.

En una de las imágenes que publica puede verse una de las ruedas de su coche pinchadas, además, como se observa en la fotografía, parece que este incidente le ocurrió en plena marcha, fuera de la zona urbana.

Publicación de Gloria Camila Ortega. / Instagram de Gloria Camila @gloriacamilaortega

Rocío Jurado fue una de las voces más emblemáticas y queridas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano —conocida artísticamente como Rocío Jurado— comenzó su trayectoria musical a mediados de la década de los sesenta.

Desde muy joven mostró un talento innato para el canto. A los 16 años, se alzó con la victoria en un concurso de talentos en su localidad natal, y poco después empezó a participar en festivales y espectáculos por toda Andalucía.

En 1968 lanzó su primer disco, titulado Rocío Jurado canta a España, un álbum en el que interpretaba canciones populares de distintas regiones del país. Este trabajo fue todo un éxito y la catapultó a la fama, consolidándola como una de las artistas más queridas en España.

A lo largo de su extensa carrera, Rocío Jurado publicó más de 30 discos y vendió millones de copias a nivel mundial. Además de su faceta musical, también destacó como actriz, participando en varias películas y series que le ganaron el cariño del público.

Más allá de su arte, Rocío Jurado fue una firme defensora de los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un símbolo para muchos. En una época en la que hablar abiertamente de la homosexualidad era tabú en España, ella abogó por la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual.

Su vida personal también estuvo marcada por episodios trágicos. En 1984 perdió a su hermano en un accidente de tráfico, y en 2006 su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente que lo mantuvo en coma varios días. Ese mismo año, tras una dura batalla contra el cáncer, Rocío Jurado falleció a los 61 años.

Fallecimiento

Su muerte conmocionó a España y a sus seguidores en todo el mundo, pero su legado permanece vivo a través de su música, que sigue inspirando a artistas y admiradores por igual.