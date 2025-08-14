Este es el mítico grupo español que regresa a los escenarios y que ha hecho un lleno absoluto
Actuaron en Fuengirola
El mítico dúo Los Pecos, formado por los hermanos Javier y Pedro Herrero, volvió a pisar un escenario por todo lo alto en Fuengirola, dando inicio a una nueva etapa profesional con su gira 'Dos voces y una historia'. El regreso ha sido todo un éxito: sold out, ovación cerrada y un ambiente cargado de emoción que hizo revivir a sus seguidores algunos de los momentos más recordados de su trayectoria.
Durante el espectáculo, el público no solo coreó cada uno de sus temas más emblemáticos, sino que llegó a animarles con el clásico cántico "¡Oe, oe, oe, oe!", en un claro homenaje a quienes marcaron la banda sonora de varias generaciones. Con las entradas agotadas y todos en pie, la conexión entre artistas y asistentes fue total.
En un momento especial de la noche, Javier se dirigió a la audiencia con un mensaje que resumía la esencia de este esperado reencuentro musical: "Hacednos un favor, saltar, bailar, gritar, ojalá que todas estas canciones, que todas las canciones que vamos a cantar, os hagan recordar bonitos y buenos momentos de vuestra vida". Palabras que desataron aún más la emoción de un público que, tras años de ausencia, volvió a disfrutar de la complicidad y el carisma de los hermanos Herrero sobre las tablas.
Gira
Con este arranque, Los Pecos confirman que su vuelta no es un acto puntual, sino el comienzo de una gira que recorrerá distintas ciudades españolas, llevando consigo nostalgia, música en directo y la promesa de revivir los grandes éxitos que les convirtieron en referentes de la música pop en castellano.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro