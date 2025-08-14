Este es el mítico grupo español que regresa a los escenarios y que ha hecho un lleno absoluto

El mítico dúo Los Pecos, formado por los hermanos Javier y Pedro Herrero, volvió a pisar un escenario por todo lo alto en Fuengirola, dando inicio a una nueva etapa profesional con su gira 'Dos voces y una historia'. El regreso ha sido todo un éxito: sold out, ovación cerrada y un ambiente cargado de emoción que hizo revivir a sus seguidores algunos de los momentos más recordados de su trayectoria.

Durante el espectáculo, el público no solo coreó cada uno de sus temas más emblemáticos, sino que llegó a animarles con el clásico cántico "¡Oe, oe, oe, oe!", en un claro homenaje a quienes marcaron la banda sonora de varias generaciones. Con las entradas agotadas y todos en pie, la conexión entre artistas y asistentes fue total.

En un momento especial de la noche, Javier se dirigió a la audiencia con un mensaje que resumía la esencia de este esperado reencuentro musical: "Hacednos un favor, saltar, bailar, gritar, ojalá que todas estas canciones, que todas las canciones que vamos a cantar, os hagan recordar bonitos y buenos momentos de vuestra vida". Palabras que desataron aún más la emoción de un público que, tras años de ausencia, volvió a disfrutar de la complicidad y el carisma de los hermanos Herrero sobre las tablas.

Gira

Con este arranque, Los Pecos confirman que su vuelta no es un acto puntual, sino el comienzo de una gira que recorrerá distintas ciudades españolas, llevando consigo nostalgia, música en directo y la promesa de revivir los grandes éxitos que les convirtieron en referentes de la música pop en castellano.