Una mujer denuncia tener una "okupa premium": le debe más de 26.000 euros y se niega a abandonar el chalé de lujo
Un caso que se trató en Vamos a ver y Tardear, ambos en Telecinco
Los dos principales magazines de Telecinco, Vamos a ver y Tardear, trataron el curioso caso de una "okupa premium" que debe más de 26.000 euros a la propietaria y que se niega a abandonar el chalé de lujo.
La propietaria, Cristina, denunció que tenía un contrato de cuatro meses no prorrogable, pero una vez que terminó el acuerdo, no quiso abandonar el inmueble ubicado en Mallorca. Además, también dejó de pagar el arrendamiento del chalé, sumando ya más de 26.000 euros de deuda.
Sin embargo, la inquilina niega la versión de Cristina, asegura que hubo un contrato verbal "en negro" y que el chalé estaba destrozado, teniendo que gastarse "un pastizal" en arreglarlo y que por eso ha dejado de pagar la renta.
Por adelantado
Explicó, además, que había pagado 20.000 euros por adelantado, "en B", que la casa está embargada y que la propietaria no está empadronada en ese domicilio por no tener la cédula de habitabilidad.
