Rafa Castaño, ganador histórico de ‘Pasapalabra’: “Ni con el bote más grande de la historia me puedo comprar una casa en Madrid”

En marzo de 2023, Rafa Castaño entró en la historia de la televisión española al llevarse el mayor bote conseguido en solitario en un concurso: 2.272.000 euros en Pasapalabra. Un momento televisivo que emocionó a millones y que le convirtió en uno de los concursantes más recordados del programa.

El premio… y la realidad

Aunque la cifra bruta parecía de película, la realidad fue otra: tras el paso inevitable por Hacienda, Rafa se quedó con algo más de 1,2 millones de euros. Una cantidad que, aunque astronómica, no le ha permitido cumplir uno de los sueños más comunes. “En Madrid, ganando el bote, no te da para una casa”, confiesa con naturalidad.

Eso sí, sí le ha servido para darse un pequeño lujo: un alquiler más alto en la capital y, sobre todo, vivir sin preocuparse por el dinero durante un tiempo.

Un respiro… y nuevos retos

Lejos de gastarlo en caprichos, el sevillano decidió tomarse unos años sabáticos. “He podido estudiar, formarme y no tener esa presión económica constante”, asegura. Un lujo que pocos pueden permitirse y que, para él, ha sido una de las mejores decisiones tras el premio.

Sin quejas a Hacienda

Mientras muchos ganadores se lamentan de lo que se lleva la Agencia Tributaria, Rafa lo tiene claro: “Para nada me quejo. Sabía que mi premio no era el bruto, sino el neto. Y además, sin sanidad y educación pública yo no estaría aquí”.

Incluso lanza un mensaje contundente: “Creo que hay que contribuir porque nos beneficia a todos. No vivimos en El juego del calamar, y yo siempre defenderé aportar cuando me toca”.

Vuelve a la tele

Ahora, Rafa regresa a la pequeña pantalla con Agárrate al sillón, dispuesto a demostrar que sigue teniendo la agilidad mental que le llevó a conquistar El Rosco. Con su carisma, inteligencia y esa cercanía que enamoró a la audiencia, promete que su historia televisiva está lejos de terminar.