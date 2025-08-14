Ruth González, de La isla de las tentaciones, anuncia que espera su primer hijo con Nico Malvaux

Ruth, una de las protagonistas más recordadas de La isla de las tentaciones, ha anunciado que está embarazada de su pareja, Nico. La noticia ha revolucionado a sus seguidores, que han sido testigos de la intensa historia de amor que ambos vivieron en el programa y de su camino, no siempre fácil, fuera de las cámaras.

Su paso por la isla estuvo marcado por altibajos, tentaciones y momentos de incertidumbre, pero hace poco más de un año confirmaban que su relación seguía en pie. Con una foto besándose, Ruth escribía entonces: “Por fin podemos decir que sí seguimos juntos, que el amor ha vuelto a ganar en nuestras vidas, por muchos errores que hubiera en la pareja”.

Ahora, el amor no solo ha ganado, sino que se expande: la pareja se convertirá en papás. Ruth lo ha compartido en redes con una fotografía muy especial en la que enseña un test de embarazo positivo, un corazón como pie de foto y una tierna imagen luciendo su incipiente barriguita.

La noticia ha sido recibida con una oleada de mensajes de cariño y felicitaciones. Una nueva etapa comienza para la pareja, que ha demostrado que, a veces, las segundas oportunidades pueden traer las mayores alegrías.