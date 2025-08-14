Última hora sobre el estado de salud del amigo del Rey que fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga: "Pasará de nuevo por quirófano"
Así avanza
El cantautor mallorquín Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca después del grave accidente de moto que sufrió el pasado 8 de agosto, cuando fue arrollado por un conductor ebrio que se dio a la fuga. Desde entonces, su estado de salud había generado gran preocupación, ya que en los primeros días requirió atención médica urgente para salvarle la vida.
En las últimas horas, el artista ha sido sometido a una segunda intervención quirúrgica destinada a reparar la fractura de cadera causada por el impacto. Según han informado fuentes hospitalarias, la operación -en la que se han colocado placas en la pelvis y recolocado la cabeza del fémur- se ha desarrollado con éxito, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. En los próximos días está previsto que pase de nuevo por quirófano para tratar otras lesiones graves, entre ellas fracturas en la mandíbula y en la muñeca.
Días atrás, los médicos ya le habían practicado una operación de urgencia para extirparle el bazo y atender otras lesiones derivadas del accidente, que también le provocó un traumatismo craneoencefálico. Actualmente, según recoge el Diario de Mallorca, permanece sedado para controlar el dolor y facilitar la recuperación. Aunque su evolución es estable, los sanitarios continúan vigilando su respuesta neurológica, ya que, según su entorno, por momentos no contesta de manera acertada a las preguntas.
Mujer
Su mujer, Pilar Aguiló, familiares y amigos cercanos como Carolina Cerezuela o Carlos Moyá permanecen a su lado en todo momento. También la Familia Real sigue de cerca cada avance, dada la estrecha amistad que une a Anglada con el monarca.
