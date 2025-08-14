Última hora sobre el estado de salud del cantante de Camela tras cancelar sus conciertos: "Todas las pruebas habidas y por haber"
Esto es todo lo que se sabe
Hace apenas unos días, durante el Festival Radiolé de Leganés, Rubén, hijo de Dioni Martín -vocalista de Camela-, sorprendía al público al revelar que su padre atravesaba un problema de salud que le había obligado a cancelar varios conciertos de forma repentina. Sin entrar entonces en demasiados detalles, explicó que la situación había sido complicada y pidió comprensión y ánimos para el artista. Sus palabras encendieron las alarmas entre sus seguidores, que aguardaban con preocupación noticias más concretas sobre su estado.
Este jueves, en el programa 'Espejo Público', se ha desvelado finalmente el diagnóstico: Dioni padece una faringitis aguda. Según han informado, el pronóstico inicial fue inquietante porque los médicos no lograban detectar la causa ni encontrar un tratamiento adecuado, pero tras realizarle "todas las pruebas habidas y por haber" ya han dado con el origen del problema. Con la medicación apropiada pautada, el cantante se encuentra en fase de recuperación y evolucionando favorablemente.
Actuaciones
Durante este tiempo, la dolencia le impidió cantar con normalidad, motivo por el cual Camela se vio obligada a suspender actuaciones previstas en Elche, Palos de la Frontera, Badajoz y otras localidades. Afortunadamente, si todo sigue según lo previsto, Dioni podría reaparecer sobre los escenarios la próxima semana, concretamente en la Feria de Málaga, donde el dúo planea reencontrarse con su público y celebrar el regreso de su voz más emblemática.
