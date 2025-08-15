La cama que “te traga” para salvarte la vida: el invento que promete protegernos en un terremoto

No es una escena de ciencia ficción, ni un gadget salido de una película de acción… pero podría serlo. Imagina que estás durmiendo plácidamente y, de repente, la cama en la que descansas se activa y… ¡te engulle! Tranquilo, no es un castigo, sino una curiosa medida de seguridad pensada para salvarte la vida en caso de terremoto.

Los expertos coinciden: los terremotos son uno de los desastres naturales más devastadores. Representan más de la mitad de las muertes provocadas por fenómenos de este tipo y, en las zonas sísmicas, la preocupación es constante. Esto ha impulsado inventos de todo tipo, desde sistemas de construcción ultrarresistentes hasta artículos de supervivencia doméstica. Y aquí entra en juego esta sorprendente “cama-búnker” que ya está dando la vuelta al mundo.

Una cápsula de supervivencia… bajo tu colchón

El invento, patentado en 2010 por el ingenioso Wang Wenxi, un jubilado chino de 66 años, funciona como un refugio express. Su mecanismo se activa automáticamente al detectar un movimiento sísmico superior a los 8 grados en la escala de Richter. En cuestión de segundos, el colchón se abre, la estructura te “traga” y te resguarda en su interior.

Pero no todo es misterio y oscuridad: la cama-búnker cuenta con compartimentos para guardar agua, comida enlatada, medicamentos y otros suministros básicos. La idea es que, si quedas atrapado entre escombros, puedas sobrevivir varios días hasta ser rescatado.

No apta para claustrofóbicos

Aunque suena tentador tener una cápsula de supervivencia en casa, todavía quedan dudas por resolver: ¿cómo se ventila el interior? ¿qué pasa si necesitas ir al baño? Y, sobre todo… ¿podrías soportar estar en un espacio tan reducido durante horas o días? No es precisamente el lugar ideal para quienes sufren claustrofobia.

Del laboratorio a tu dormitorio

Con varios modelos desarrollados y mejoras a lo largo de los años, Wang Wenxi sueña con ver su invento comercializado de forma masiva. Y aunque aún no está disponible en tiendas, la idea de una cama que podría salvarte la vida mientras duermes ya ha despertado curiosidad, debate y, por supuesto, un poco de miedo.