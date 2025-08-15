Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
El dúo musical emite un contundente comunicado
Hace apenas unos días, durante el Festival Radiolé de Leganés, Rubén, hijo de Dioni Martín -vocalista de Camela-, sorprendía al público al revelar que su padre atravesaba un problema de salud que le había obligado a cancelar varios conciertos de forma repentina. Sin entrar entonces en demasiados detalles, explicó que la situación había sido complicada y pidió comprensión y ánimos para el artista. Sus palabras encendieron las alarmas entre sus seguidores, que aguardaban con preocupación noticias más concretas sobre su estado.
Este jueves, en el programa 'Espejo Público', se ha desvelado finalmente el diagnóstico: Dioni padece una faringitis aguda. Según han informado, el pronóstico inicial fue inquietante porque los médicos no lograban detectar la causa ni encontrar un tratamiento adecuado, pero tras realizarle "todas las pruebas habidas y por haber" ya han dado con el origen del problema. Con la medicación apropiada pautada, el cantante se encuentra en fase de recuperación y evolucionando favorablemente.
Durante este tiempo, la dolencia le impidió cantar con normalidad, motivo por el cual Camela se vio obligada a suspender actuaciones previstas en Elche, Palos de la Frontera, Badajoz y otras localidades. Afortunadamente, si todo sigue según lo previsto, Dioni podría reaparecer sobre los escenarios la próxima semana, concretamente en la Feria de Málaga, donde el dúo planea reencontrarse con su público y celebrar el regreso de su voz más emblemática.
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida