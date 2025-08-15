Carmen Borrego se moja sobre sus nueras: "Es la madre de mi nieto"

Carmen Borrego afronta con tranquilidad y optimismo este mes de agosto. La colaboradora de televisión, inmersa en un verano marcado por las continuas informaciones sobre su familia, ha querido dejar claro que se marcha de vacaciones feliz y sin conflictos con nadie. En las últimas semanas, su nombre ha estado vinculado a las polémicas que afectan a su hijo, José María Almoguera, a su actual pareja, María 'la Jerezana', y a su exnuera, Paola Olmedo, madre de su nieto.

Ante los persistentes rumores, la tertuliana ha asegurado al equipo de Europa Press que no existe ningún tipo de problema entre las dos mujeres que forman parte, de una u otra forma, de la vida de su hijo: "No tengo problema con nadie, porque se empeñan, de verdad que no tienen nada que ver una con la otra ni una más buena ni otra más mala, son distintas personas, nada más". A continuación, ha querido dejar claro el papel de cada una: "Paola es la madre de mi nieto, y lo será siempre. Y la otra persona es la pareja de mi hijo y ya está".

Preguntada sobre si le haría ilusión tener otro nieto, Borrego no ha dudado en contestar con naturalidad: "Como a todas las abuelas, pero no tengo ninguna prisa". Sobre la posibilidad de una boda conjunta el mismo día entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por un lado, y José María Almoguera y María por el otro, bromea: "Claro, y José Carlo y yo nos casamos".

En este momento, Carmen se encuentra acompañada por su marido, José Carlos Bernal, con quien está a punto de disfrutar de unos días de descanso alejados del foco mediático, y con la intención, según sus propias palabras, de regresar en septiembre con energías renovadas y sin rastro de polémicas familiares.