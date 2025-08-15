Helados XXL para combatir la ola de calor: así se refrescan los animales del Safari de Madrid

Cuando el termómetro se dispara, no solo las personas buscamos alivio. En el Safari de Madrid, los verdaderos reyes de la selva tienen su propio secreto para sobrevivir al calor extremo: helados gigantes, frescos y llenos de sabor. Y no hablamos de polos comunes… aquí las recetas están pensadas para conquistar a elefantes, jirafas y hasta leones.

Un verano que derrite hasta a los más salvajes

Este agosto, las temperaturas han obligado a los cuidadores a sacar su artillería más refrescante. Javier Pequeño, reportero de Telemadrid, lo pudo comprobar en primera persona al darle de comer un polo de fruta a una elefanta asiática de 4.500 kilos. “Una experiencia inolvidable”, confesaba, mientras la paquiderma disfrutaba cada bocado.

Fruta, carne… y mucho hielo

La carta de helados del Safari de Madrid no deja a nadie indiferente. Los rinocerontes reciben polos de frutas congeladas, las jirafas saborean manzanas y zanahorias frescas, y los leones y tigres tienen su versión carnívora, adaptada a sus necesidades. “Es una forma divertida y natural de mantenerlos hidratados y activos”, explican sus cuidadores, que aprovechan estos momentos para observar su comportamiento.

Un espectáculo para toda la familia

Para los visitantes, ver a un oso negro abrazado a su helado o a un hipopótamo mordisqueando fruta congelada es parte del encanto. Y en el rincón de los animales mansos y las aves, los más pequeños también pueden aprender cómo el calor afecta a cada especie… y cómo un simple polo puede hacer la diferencia.

Dulce y refrescante, incluso para los más fieros

En plena ola de calor, estos helados XXL se han convertido en la tradición más esperada del verano en el Safari de Madrid. Porque, al final, da igual que seas un rey de la sabana o un pequeño loro: cuando el sol aprieta, un buen helado siempre es la mejor medicina.