El inesperado plan de Manu con los invitados de Pasapalabra tras ganar el bote: "Nos lleva de viaje"

¿Quién no ha soñado con hacerse millonario y en todos los planes que haría de cumplir ese sueño? Es lo que les pasa a Manu y a Rosa, concursantes de Pasapalabra y aspirantes a hacerse con un bote millonario. Casi dos millones de euros que podrían ir a parar a los bolsillos de uno de los dos y que por ahora, se siguen resistiendo.

Sin embargo, en el caso de Manu Pascual, parece que tiene claro que, entre sus planes, incluirá a los invitados que le hay ayudado en las últimas tardes a conseguir segundos de cara al rosco final. “Nos ha dicho que si hoy gana, nos lleva de viaje con él”, decía entre risas Isabel Moreno, actriz y una de las invitadas de la semana.

La promesa de Manu que ilusiona a los invitados de Pasapalabra: “Si gana hoy, nos lleva de viaje con él” https://t.co/6SgZiGfMuQ #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 13, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.