Norma Duval, destrozada por la muerte de su sobrino: "Qué lento es el duelo"

Benito Domínguez

Este 15 de agosto, Norma Duval ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje recordando a su sobrino Juan Carlos Rojas, justo un año después de su inesperada y trágica muerte. El joven, hijo mayor de la fallecida Carla Duval, partió a los 36 años, tan solo dos meses después de haberse convertido en padre.

Norma, muy unida a él desde la infancia y volcada en su cuidado tras la muerte de su hermana, ha hecho público su homenaje con unas palabras llenas de cariño y nostalgia: "Ya un año, que rapido pasa el tiempo y que lento es el duelo. Siempre en nuestro corazón", acompañadas de una fotografía del joven junto a su abuela materna, tal y como ha señalado. La vedette, que ha preferido vivir este duelo en la intimidad de su familia, no ha podido ocultar durante este año el enorme vacío y el impacto que esta ausencia ha dejado en sus vidas.

Un año después, la familia opta por la privacidad y el recuerdo privado en honor a Juan Carlos, que ha dejado como el mejor legado a un bebé que mantiene viva la esperanza y el amor por el futuro.

