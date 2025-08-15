De Toledo al mundo: la Casa de las Torres de Tembleque brilla ahora… en Minecraft

El barroco más castizo de Castilla-La Mancha se ha colado en uno de los videojuegos más populares del planeta. Sí, hablamos de Minecraft, ese universo de cubos donde la imaginación no tiene límites. Y esta vez, la protagonista es nada menos que la Casa de las Torres de Tembleque, también conocida como el Palacio de los Fernández Alejo.

Un mes de trabajo… y mucha pasión

Detrás de esta hazaña digital está Minecraftéate, un canal de divulgación cultural que ha convertido el patrimonio histórico en una experiencia inmersiva para todos los públicos. El equipo dedicó un mes entero a reproducir la fachada principal del palacio, cuidando cada detalle pese a la dificultad de representar las curvas barrocas en un mundo hecho de cubos.

El resultado es espectacular: balcones, molduras y proporciones fieles que, a golpe de píxel, han devuelto la vida a uno de los edificios más singulares de la provincia de Toledo.

Patrimonio y tecnología, una pareja muy bien avenida

Lo más bonito de este proyecto es que no se queda en lo visual. El vídeo que acompaña la recreación mezcla historia, arquitectura y curiosidades, con el objetivo de que tanto jóvenes como adultos se enamoren de este rincón manchego… incluso sin haberlo visitado nunca.

Además, Minecraftéate no es nuevo en esto. Ya han llevado al universo de bloques joyas como la Catedral de Ciudad Real, los molinos de Consuegra o la Venta de Borondo. Incluso han recreado monumentos como el Teatro Lope de Vega de Sevilla o el Ayuntamiento de Donostia, ganándose un hueco en la serie documental oficial From Minecraft to Reality, producida por Mojang Studios.

Premios y compromiso real

Su labor ha sido reconocida con el Premio 3DJuegos al Proyecto con Impacto, pero su implicación va más allá de lo virtual: el canal colabora en campañas de micromecenazgo para restaurar patrimonio rural, apoyando proyectos como las iglesias de Villegas y Villamorón, en Burgos.

Un puente entre pasado y futuro

Con esta recreación de la Casa de las Torres, Minecraftéate demuestra que la historia y la arquitectura pueden viajar en el tiempo y llegar a nuevas generaciones gracias a la tecnología. Porque, al fin y al cabo, da igual si la ves en persona o la recorres en un videojuego: lo importante es que nuestro patrimonio siga vivo… y que su belleza llegue tan lejos como sea posible.