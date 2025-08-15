De Toledo al mundo: la Casa de las Torres de Tembleque brilla ahora… en Minecraft

La Casa de las Torres de Tembleque ha sido representada en Minecraft

De Toledo al mundo: la Casa de las Torres de Tembleque brilla ahora… en Minecraft

De Toledo al mundo: la Casa de las Torres de Tembleque brilla ahora… en Minecraft / Dounia Sbai

Lucía Salazar

Lucía Salazar

El barroco más castizo de Castilla-La Mancha se ha colado en uno de los videojuegos más populares del planeta. Sí, hablamos de Minecraft, ese universo de cubos donde la imaginación no tiene límites. Y esta vez, la protagonista es nada menos que la Casa de las Torres de Tembleque, también conocida como el Palacio de los Fernández Alejo.

Un mes de trabajo… y mucha pasión

Detrás de esta hazaña digital está Minecraftéate, un canal de divulgación cultural que ha convertido el patrimonio histórico en una experiencia inmersiva para todos los públicos. El equipo dedicó un mes entero a reproducir la fachada principal del palacio, cuidando cada detalle pese a la dificultad de representar las curvas barrocas en un mundo hecho de cubos.

El resultado es espectacular: balcones, molduras y proporciones fieles que, a golpe de píxel, han devuelto la vida a uno de los edificios más singulares de la provincia de Toledo.

Patrimonio y tecnología, una pareja muy bien avenida

Lo más bonito de este proyecto es que no se queda en lo visual. El vídeo que acompaña la recreación mezcla historia, arquitectura y curiosidades, con el objetivo de que tanto jóvenes como adultos se enamoren de este rincón manchego… incluso sin haberlo visitado nunca.

Además, Minecraftéate no es nuevo en esto. Ya han llevado al universo de bloques joyas como la Catedral de Ciudad Real, los molinos de Consuegra o la Venta de Borondo. Incluso han recreado monumentos como el Teatro Lope de Vega de Sevilla o el Ayuntamiento de Donostia, ganándose un hueco en la serie documental oficial From Minecraft to Reality, producida por Mojang Studios.

Premios y compromiso real

Su labor ha sido reconocida con el Premio 3DJuegos al Proyecto con Impacto, pero su implicación va más allá de lo virtual: el canal colabora en campañas de micromecenazgo para restaurar patrimonio rural, apoyando proyectos como las iglesias de Villegas y Villamorón, en Burgos.

Noticias relacionadas y más

Un puente entre pasado y futuro

Con esta recreación de la Casa de las Torres, Minecraftéate demuestra que la historia y la arquitectura pueden viajar en el tiempo y llegar a nuevas generaciones gracias a la tecnología. Porque, al fin y al cabo, da igual si la ves en persona o la recorres en un videojuego: lo importante es que nuestro patrimonio siga vivo… y que su belleza llegue tan lejos como sea posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
  2. A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
  3. La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
  4. Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
  5. Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana
  6. Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
  7. ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
  8. Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida

El inesperado plan de Manu con los invitados de Pasapalabra tras ganar el bote: "Nos lleva de viaje"

El inesperado plan de Manu con los invitados de Pasapalabra tras ganar el bote: "Nos lleva de viaje"

Cita imprescindible para los amantes de la sidra, este sábado, en Llastres

Cita imprescindible para los amantes de la sidra, este sábado, en Llastres

El PSOE propone incluir "la plaza" dominical en el programa Mercados del Paraíso Natural del Principado de Asturias

El PSOE propone incluir "la plaza" dominical en el programa Mercados del Paraíso Natural del Principado de Asturias

De Toledo al mundo: la Casa de las Torres de Tembleque brilla ahora… en Minecraft

De Toledo al mundo: la Casa de las Torres de Tembleque brilla ahora… en Minecraft

La peligrosa fiebre del moreno: adolescentes obsesionados con el índice UV arriesgan su piel por un bronceado “perfecto”

La peligrosa fiebre del moreno: adolescentes obsesionados con el índice UV arriesgan su piel por un bronceado “perfecto”

Corao, sede el martes 19 de la presentación de un libro sobre las estelas vadinienses de Cangas de Onís

Corao, sede el martes 19 de la presentación de un libro sobre las estelas vadinienses de Cangas de Onís

Anchorage niega la bienvenida a Putin: "Es un criminal de guerra"

Anchorage niega la bienvenida a Putin: "Es un criminal de guerra"

Tus hábitos tienen más poder que tu genética: los tres imprescindibles que debes incorporar a tu rutina para vivir más y mejor

Tus hábitos tienen más poder que tu genética: los tres imprescindibles que debes incorporar a tu rutina para vivir más y mejor
Tracking Pixel Contents