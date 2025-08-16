Tras su emotiva despedida de Pasapalabra, Manu podría dar el salto a la música como compositor para este famoso cantante: "Ya hablaremos"
El madrileño pronuncia una inesperadas palabras antes de decir adiós
Las despedidas de Manu en Pasapalabra cada vez que el programa llega a su fin son ya casi una tradición. Las originales rimas o poemas que el madrileño pronuncia y dedica a los invitados siempre sorprenden y arrancan las risas del público.
Esta vez no iba a ser menos y el concursante ha querido dirigirse a los presentes a modo de cierre del programa. Unas ingeniosas palabras que incluso llevaban a Alfred García a querer ficharlo como compositor. "Ya hablaremos", le soltaba el cantante.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Las llamas siguen vivas en Cangas del Narcea: desalojan de forma preventiva Llamera y Sonande mientras Protección Civil envía avisos a los móviles