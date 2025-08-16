El lugar de España donde preservativos son el objeto más robado (antes que el alcohol o las gafas de sol)

En pleno verano, cuando las playas se llenan, las terrazas rebosan y las noches se alargan, hay un dato que sorprende… y mucho. No hablamos de las temperaturas, ni de la ocupación hotelera, sino de lo que más “desaparece” de las estanterías de los comercios. Y no, no es ni el aceite de oliva ni las gafas de sol: en un punto muy concreto de España, el producto estrella para los amigos de lo ajeno son… ¡los preservativos!

Según el último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial de Checkpoint Systems, en las Islas Canarias este artículo tan íntimo y personal lidera la lista de lo más robado, superando incluso a clásicos del verano como las bebidas alcohólicas, las cremas solares o los antimosquitos. Una tendencia que deja boquiabiertos incluso a los expertos en seguridad, que confiesan que no hay otro lugar en el país con una “demanda ilegal” tan alta de este producto.

Un mapa del hurto con sorpresas

El informe revela que cada región española tiene su “capricho” estival para los ladrones: en Andalucía arrasan las cremas solares, en Murcia los antimosquitos, en el País Vasco los accesorios de móvil… y en Canarias, ya lo sabemos, los preservativos. En total, los hurtos en verano suponen pérdidas millonarias para los comercios: más de 592 millones de euros, casi un 1% de las ventas totales.

¿A qué se debe este fenómeno?

Fuentes del sector apuntan a varios factores: desde el alto precio que pueden alcanzar ciertas marcas en zonas turísticas, hasta la venta posterior en el mercado negro, pasando por el simple impulso del momento. “El hurto en verano crece un 26,4% respecto a otros periodos, y en zonas costeras con gran afluencia turística los productos más personales suelen volar de las estanterías”, explica Carlos Cruz, portavoz de Checkpoint Systems.

Entre la necesidad y el descaro

Sea por vergüenza a pasar por caja, por picardía o por pura economía, lo cierto es que este curioso récord coloca a las Islas Canarias en el centro de una estadística de lo más inesperada. Y mientras las autoridades recomiendan reforzar las medidas de seguridad, los comercios ya se plantean colocar estos productos bajo llave… junto al resto de artículos “estrella” del verano.

Porque sí, el mapa de los robos en España tiene sus rarezas, pero ninguna tan llamativa como esta: en pleno paraíso canario, lo que más vuela no son solo las toallas de las hamacas… sino también las cajas de preservativos.