La sorprendente visita que ha tenido Anabel Pantoja tras llegar de su crucero
Esto es lo que ha ocurrido
Anabel Pantoja acaba de regresar de su primer gran viaje en familia: un crucero por el Mediterráneo que ha disfrutado junto a David Rodríguez y su hija Alma, en una etapa llena de ilusión después de la tormenta. La influencer ha podido, por fin, saborear la tranquilidad y la felicidad tras unos meses especialmente duros, marcados por el susto que supuso el ingreso hospitalario de su pequeña nada más nacer.
De vuelta en Canarias y todavía disfrutando los recuerdos de las vacaciones, la sobrina de Isabel Pantoja ha recibido la sorprendente llegada de Belén Esteban y Miguel Marcos, quienes han aparecido en Arguineguín para alegrarles la estancia. "No me preguntéis cómo, pero acaban de aparecer a darnos una sorpresa", confesaba en Instagram, acompañando la fotografía de una imagen juntos, brindando y derrochando complicidad.
Familia
La visita exprés ha supuesto un auténtico soplo de aire fresco para la familia, que tras semanas de viajes y emociones, celebra ahora la tranquilidad en su hogar canario rodeados de buenos amigos. Agradecida y emocionada, la protagonista no ha dudado en compartir también detalles cotidianos de estos días, como su día a día con la pequeña de la casa, sus baños en la piscina o sus comidas con amigos.
