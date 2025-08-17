Con la música a todo volumen y recluidos en casa: así viven Sofía Suescun y Kiko Jiménez su crisis por la infidelidad
La pareja sigue sin dar la cara ni explicar cuál su verdadera situación tras destaparse el supuesto desliz de la influencer con Juan Faro
La pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez sigue protagonizando uno de los culebrones del verano. Después de los rumores que vinculan a la influencer con Juan Faro y de la presión mediática y familiar a la que están sometidos, su día a día permanece en absoluto hermetismo.
Un día más, el habitual repartidor se acercó hasta la casa de la pareja para intentar entregar un pedido. Sin embargo, nadie respondió a la llamada: ambos continúan desaparecidos, recluidos en su domicilio y sin dar señales de vida, ante los problemas familiares y la repercusión del presunto affaire que ha salpicado a la ganadora de 'Gran Hermano'.
Mientras tanto, los movimientos dentro de la casa son mínimos. Sofía y Kiko, ajenos a la polémica y evitando cualquier contacto con la prensa y el exterior, han decidido poner la música a todo volumen y disfrutar del día al ritmo de Karol G, tal y como se podía escuchar desde el exterior de su domicilio. La pareja se mantiene aislada, sin salir a la calle ni atender a repartidores o a la prensa, en un intento de proteger su intimidad y de calmar el temporal mediático que los rodea.
En medio del silencio, la relación parece tambalearse, alimentando las especulaciones sobre su futuro y dejando a sus seguidores a la espera de que, en algún momento, decidan romper el mutismo y aclarar la situación.
