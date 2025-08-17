Pasapalabra emite un comunicado y se disculpa con esta famosa cantante por lo sucedido en plató: "Pedimos perdón, Manu y Rosa..."

La prueba de La Pista en Pasapalabra es una de las que más ommentazos regala cada tarde. Entre las dificultades que muchas veces tanto Manu como Rosa tienen para dar con la respuesta corecta y la "deseperación" que esto suele provocar en Roberto Leal, las risas están aseguradas en plató.

Esta vez era un tema de la cantante Camila Cabello el que ambos concursantes debían adivinar. Sin embargo, por mucha pista que escuchasen no lograban ni acercarse a la respuesta correcta. "Pedimos perdón a Camila Cabello. Manu y Rosa aún no han actualizado su repertorio musical", decían desde el perfil de X del concurso.

Pedimos perdón a Camila Cabello. Manu y Rosa aún no han actualizado su repertorio musical. 🧐😂 #Pasapalabra https://t.co/A6JzpFqFrl pic.twitter.com/qpTBsUqsIg — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 17, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.