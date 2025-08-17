Rosa López se pronuncia por primera vez sobre su maternidad y desvela sus planes de futuro: "Es un tema delicadillo"

Han pasado ya más de dos décadas desde que Rosa López conquistó al público como la gran ganadora de la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la música, el esfuerzo constante y una conexión muy especial con sus seguidores. En un reciente encuentro con los medios, la cantante granadina volvió a hablar con naturalidad sobre su vida personal, dejando claro que, de momento, no se plantea ni boda ni hijos.

Cuando se le preguntó directamente sobre una posible boda, Rosa confesó que no entra en sus planes y explicó que "no hay pensamiento, pero con tanto trabajo y tanto que hacer y tantas cosas inesperadas" resulta imposible plantearse algo así. En relación con la maternidad, reconoció que la idea le emociona, pero también le genera dudas, ya que, como ella misma comentó, "el corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida".

La artista también se refirió al homenaje que David Bustamante hizo a su compañero de concurso Àlex Casademunt, fallecido en 2021, y lamentó entre risas y con cierta pena habérselo perdido: "¡Jo, pues me lo he perdido! Me lo he perdido". No obstante, se mostró entusiasmada con la idea de realizar un homenaje conjunto de todos los integrantes de su edición de OT, aunque advirtió que es un asunto delicado: "Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo, ¿no? Angélico mío, pero se merece todo. Si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo, vamos encantada. Pero que estemos todos, ¿no?".

Reencuentro con sus compañeros de OT

Respecto a la posibilidad de un gran reencuentro con todos los concursantes de la primera edición, Rosa admitió que por ahora no hay nada previsto, señalando que "eso yo creo que no lo sabemos ninguno. Yo, por mí, ya, ya, aquí". En cambio, cuando se le preguntó por la ruptura de Nuria Fergó, optó por no pronunciarse y dejó claro que prefiere no entrar en la vida personal de los demás: "De todas formas, estas cosillas a mí, como son cosas personales... Yo, de la música, lo que queráis y si tengo información".

Sobre su relación actual con Chenoa, explicó con naturalidad que ahora mismo no tienen contacto, aunque no descarta futuros encuentros, ya que, según dijo, "no, no la veo. Ahora mismo no la veo. Claro. Al final siempre coincidimos. Si es que los artistas vivimos para la gente que nos está viendo. Y llega un punto que ya ni casarte, ni tener hijos...".

Una vez más, Rosa López demuestra que su prioridad sigue siendo la música. Lejos de centrarse en planes de boda o maternidad, la artista prefiere entregarse plenamente a su público, manteniendo intacta esa espontaneidad y cercanía que la hicieron eterna desde sus inicios en Operación Triunfo.