El truco casero que está revolucionando los peinados perfectos: la “laca de azúcar” que arrasa en redes

Tener un peinado impecable todo el día parece misión imposible… hasta que llega un truco de abuela, convertido en viral, que promete dejarte sin un pelo fuera de lugar. Sí, hablamos de la laca de azúcar: natural, barata y tan efectiva que hasta bailarinas y gimnastas confían en ella para que ni un moño se mueva.

El secreto estaba en tu despensa

Olvídate de lacas con olores fuertes o geles que dejan el pelo tieso. Para preparar esta maravilla solo necesitas 100 ml de agua y 150 g de azúcar. Se calienta hasta que el azúcar se disuelva, se enfría, se mete en un pulverizador… ¡y listo! Lo aplicas en seco o húmedo, antes o después de peinar, y el cabello queda fijo, pero suave y natural.

Personalízala a tu gusto

Lo mejor es que puedes adaptarla a tu tipo de pelo. Aloe vera si buscas hidratación, gel de linaza para rizos definidos o incluso miel para suavidad extra. Si quieres que dure más de una semana fuera de la nevera, añade unas gotas de vodka y problema resuelto.

Adiós a los residuos (y a gastar de más)

La laca de azúcar no reseca, no apelmaza y se elimina con un simple lavado. Además, cuesta céntimos y es mucho más amable con tu pelo que los productos industriales. Perfecta para recogidos, coletas, flequillos rebeldes… incluso para fijar cejas o baby hairs.