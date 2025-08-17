El truco viral para dejar tu vitrocerámica y fregadero como nuevos… sin gastar una fortuna

El método casero que está revolucionando las redes

Lucía Salazar

Si eres de las que suspira al ver las manchas de grasa de la vitrocerámica o esas horribles marcas de cal en el fregadero, hoy traemos un método que está arrasando en redes y que promete resultados de revista. Y lo mejor: es tan sencillo que querrás ponerte manos a la obra ahora mismo.

Una limpieza paso a paso digna de expertos

Todo empieza aplicando un buen desengrasante (sí, el de toda la vida) para eliminar la suciedad superficial. Después, la magia llega con la crema limpiadora de The Bean Stew, perfecta para desincrustar y devolver el brillo. Con movimientos circulares, se frota toda la superficie y, con una rasqueta, se retira esa suciedad invisible que se acumula con el tiempo.

¿El toque final? Volver a aplicar crema para disimular rayones y marcas, retirar con una bayeta húmeda y rematar con limpiacristales en espuma. El resultado: una vitrocerámica reluciente, como recién instalada.

Adiós a la cal en el fregadero

Para el fregadero, el truco es probar cuatro productos estrella: crema limpiadora, Pin clásico, piedra blanca y piedra rosa. Cada uno se aplica en una zona distinta, frotando bien para eliminar manchas de agua y depósitos de cal. Luego, basta con enjuagar y secar para que el acero brille como un espejo.

El antes y después es tan impactante que quienes lo han probado aseguran que “funciona a la primera”. Y lo cierto es que, siguiendo estos pasos, tu cocina parecerá recién estrenada sin que tengas que llamar a un profesional.

El truco viral para dejar tu vitrocerámica y fregadero como nuevos… sin gastar una fortuna

