El truco viral para dejar tu vitrocerámica y fregadero como nuevos… sin gastar una fortuna
El método casero que está revolucionando las redes
Si eres de las que suspira al ver las manchas de grasa de la vitrocerámica o esas horribles marcas de cal en el fregadero, hoy traemos un método que está arrasando en redes y que promete resultados de revista. Y lo mejor: es tan sencillo que querrás ponerte manos a la obra ahora mismo.
Una limpieza paso a paso digna de expertos
Todo empieza aplicando un buen desengrasante (sí, el de toda la vida) para eliminar la suciedad superficial. Después, la magia llega con la crema limpiadora de The Bean Stew, perfecta para desincrustar y devolver el brillo. Con movimientos circulares, se frota toda la superficie y, con una rasqueta, se retira esa suciedad invisible que se acumula con el tiempo.
¿El toque final? Volver a aplicar crema para disimular rayones y marcas, retirar con una bayeta húmeda y rematar con limpiacristales en espuma. El resultado: una vitrocerámica reluciente, como recién instalada.
Adiós a la cal en el fregadero
Para el fregadero, el truco es probar cuatro productos estrella: crema limpiadora, Pin clásico, piedra blanca y piedra rosa. Cada uno se aplica en una zona distinta, frotando bien para eliminar manchas de agua y depósitos de cal. Luego, basta con enjuagar y secar para que el acero brille como un espejo.
El antes y después es tan impactante que quienes lo han probado aseguran que “funciona a la primera”. Y lo cierto es que, siguiendo estos pasos, tu cocina parecerá recién estrenada sin que tengas que llamar a un profesional.
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo