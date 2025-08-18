Belén Esteban sorprende a Anabel Pantoja con una visita inesperada en Canarias: “No me preguntéis cómo”
Belén Esteban sorprende con un gesto que confirma la complicidad con su gran amiga
La amistad es uno de los tesoros más grandes en la vida… y si alguien lo sabe bien, esas son Belén Esteban y Anabel Pantoja. Unidas desde hace años dentro y fuera de los focos, las dos amigas han vuelto a demostrar que su vínculo es inquebrantable con un gesto que ha emocionado a todos.
Anabel, que vive su primer verano como madre, no podía imaginar que Belén aparecería por sorpresa en su casa de Arguineguín, en Gran Canaria. Y es que la “princesa del pueblo” no dudó en coger un avión junto a su marido y un amigo común para plantarse en la puerta de su inseparable amiga. “No me preguntéis cómo, pero acaban de aparecer a darnos una sorpresa”, escribió Anabel en redes sociales, feliz y rodeada de los suyos.
Un verano muy especial
Después de semanas volcadas en su maternidad, la sobrina de Isabel Pantoja está viviendo un momento de calma y felicidad junto a su pareja y su hija. Belén, consciente de ello, quiso sumarse a la alegría y brindaron todos juntos, dejando claro que su unión está más viva que nunca.
“Ha sido batería, energía, vitamina, colágeno, calcio para mi cuerpo”, confesaba la influencer, que no dudó en agradecer públicamente el apoyo constante de su gran amiga. Y es que Belén no solo estuvo a su lado en los momentos más duros —como cuando acompañó a Anabel en el hospital—, sino que ahora celebra con ella esta nueva etapa llena de luz.
Siempre leales, siempre juntas
Lejos de los platós, la amistad entre Belén y Anabel se alimenta de gestos como este: sinceros, inesperados y llenos de cariño. No importa la distancia ni el momento, siempre encuentran la forma de estar juntas y compartir su complicidad.
Y en esta ocasión, más que una simple visita, Belén ha regalado a Anabel la mejor medicina: la de sentirse querida, apoyada y feliz, en el que sin duda está siendo uno de los veranos más bonitos de su vida.
