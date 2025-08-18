El eterno dilema del tupper caliente: ¿directo a la nevera o mejor esperar?

Guardar la comida casera es un gesto cotidiano… pero no siempre lo hacemos bien

Lucía Salazar

Si hay un objeto que no falta en ninguna cocina española, es el tupper. Son el mejor aliado para organizar las comidas de la semana, llevar la fiambrera al trabajo o guardar la cena del día siguiente. Pero sobre ellos siempre ha planeado una gran duda: ¿se pueden meter en la nevera estando aún calientes o hay que esperar a que se enfríen?

El farmacéutico conocido en redes como @Farmacéuticofernandez ha zanjado el debate en uno de sus vídeos virales. Y la respuesta sorprende: no es malo para la comida, de hecho es mejor enfriarla cuanto antes para evitar bacterias. El problema, en realidad, está en la nevera.

El electrodoméstico se recalienta y gasta mucha más energía para volver a enfriarse, y eso, a la larga, puede dañarlo”, asegura el experto. Además, advierte de otro riesgo: si el tupper entra demasiado caliente, puede calentar los recipientes de alrededor y comprometer la conservación de otros alimentos.

Entonces, ¿qué hacer? La recomendación es clara: no esperar a que se enfríe del todo. Lo ideal es meterlo en cuanto deje de quemar, siempre antes de que pasen dos horas, y colocarlo separado del resto de envases. También conviene no saturar la nevera para que el frío circule mejor.

En definitiva, meter el tupper caliente en la nevera no estropea la comida, pero sí puede pasarle factura a tu frigorífico. Una verdad que desmonta uno de los mitos más extendidos en las cocinas de nuestro país.

