Gloria Camila estalla contra Kiko Jiménez: “El karma ha actuado”

La tormenta sentimental que rodea a Kiko Jiménez y Sofía Suescun sigue creciendo, y esta vez ha sido Gloria Camila quien ha puesto el dedo en la llaga. La hija de Rocío Jurado, que comparte plató con su ex en Fiesta, no ha tenido reparos en criticar su “desaparición” justo cuando más se habla de la supuesta infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro.

El silencio de Kiko, en el punto de mira

Mientras la pareja guarda silencio en su refugio de Valdemorillo, Kiko ha decidido ausentarse de su puesto de trabajo en televisión. Una decisión que no ha pasado desapercibida y que ha encendido la furia de Gloria Camila: “Puedo entender que necesite un respiro, pero al final hay que cumplir con el contrato laboral. Nosotros nos exponemos y, aunque te guste más un tema que otro, hay que dar la cara”.

Sus palabras arrancaron aplausos en plató y dejaron claro que no piensa callarse ante la actitud de su ex.

Recuerdos del pasado y viejas heridas

Gloria fue más allá y recordó que, cuando eran pareja, Kiko no tuvo reparos en airear públicamente los problemas entre ambos: “El primero que hizo público que yo le había puesto los cuernos fue Kiko, así que no entiendo que ahora se cubra. Si no es verdad, vienes y lo dices; y si es verdad, perdonas y lo hablas”.

Una pulla directa que, además de señalar la incoherencia de su ex, dejó entrever que la herida sigue latente.

“Ellos se rieron de mí”

Lejos de mostrar compasión, la hija de Ortega Cano fue tajante: “No estoy disfrutando, simplemente, el karma ha actuado. Cuando escupes tan alto, luego cae. Ellos se han reído de mí. Sofía es la primera que en platós me ha criticado por ponerle los cuernos a mi pareja y ahora está sufriendo lo mismo”.

Una declaración que sonó a ajuste de cuentas televisivo y que demuestra que las cuentas pendientes entre los tres todavía coleaban.

Gloria, en su mejor momento

Mientras tanto, Gloria Camila atraviesa un periodo dulce en lo personal gracias a su noviazgo con el cantante Álvaro García. Ni las críticas de algunos colaboradores por las alusiones del artista a frases icónicas de Rocío Jurado han conseguido empañar su felicidad: “La relación es mía, no de mi familia. Ellos me apoyan en todo lo que decida”.

Con Sofía y Kiko intentando apagar el fuego mediático lejos de España, y Gloria Camila brillando en plató, parece que esta historia aún tiene muchos capítulos por contar.