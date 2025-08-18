El gran error con tu botella reutilizable que puede arruinar tu salud

La usas cada día, la rellenas una y otra vez y piensas que nunca pasa nada. Pero un mes después, empieza a oler raro… y tú sigues bebiendo. Error fatal.

Con la moda de dejar atrás el plástico de un solo uso, muchos nos hemos pasado a las botellas reutilizables de cristal, metal o plástico libre de BPA. Una decisión responsable, sí, pero que esconde un detalle que casi nadie cumple: ¡hay que lavarlas a diario!

Bacterias al acecho

Aunque parezca limpia, tu botella puede convertirse en un caldo de cultivo para bacterias como E.coli, Salmonella o Campylobacter, que pasan de tu boca al agua cada vez que bebes. El resultado puede ir desde molestias digestivas hasta problemas más serios. Y ojo, la humedad constante favorece también el moho.

¿La solución? Muy sencilla

No hay excusas: basta con lavarla cada día con agua caliente y jabón, frotando bien el interior y dejándola secar antes de volver a rellenarla. Si llevas semanas sin hacerlo, aún hay esperanza: un buen remojo con unas gotas de lejía o vinagre y quedará como nueva.

Elige bien tu botella

Eso sí, no todas son iguales. Las que tienen boquillas estrechas acumulan más bacterias y son más difíciles de limpiar. Las de vidrio, en cambio, son las más seguras y menos porosas.

Así que ya lo sabes: tu botella de agua puede ser tu mejor aliada para hidratarte… o tu peor enemiga si olvidas darle un buen repaso.