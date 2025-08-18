El gran error con tu botella reutilizable que puede arruinar tu salud

Tu botella de agua reutilizable puede ser un foco de bacterias

Lucía Salazar

La usas cada día, la rellenas una y otra vez y piensas que nunca pasa nada. Pero un mes después, empieza a oler raro… y tú sigues bebiendo. Error fatal.

Con la moda de dejar atrás el plástico de un solo uso, muchos nos hemos pasado a las botellas reutilizables de cristal, metal o plástico libre de BPA. Una decisión responsable, sí, pero que esconde un detalle que casi nadie cumple: ¡hay que lavarlas a diario!

Bacterias al acecho

Aunque parezca limpia, tu botella puede convertirse en un caldo de cultivo para bacterias como E.coli, Salmonella o Campylobacter, que pasan de tu boca al agua cada vez que bebes. El resultado puede ir desde molestias digestivas hasta problemas más serios. Y ojo, la humedad constante favorece también el moho.

¿La solución? Muy sencilla

No hay excusas: basta con lavarla cada día con agua caliente y jabón, frotando bien el interior y dejándola secar antes de volver a rellenarla. Si llevas semanas sin hacerlo, aún hay esperanza: un buen remojo con unas gotas de lejía o vinagre y quedará como nueva.

Elige bien tu botella

Eso sí, no todas son iguales. Las que tienen boquillas estrechas acumulan más bacterias y son más difíciles de limpiar. Las de vidrio, en cambio, son las más seguras y menos porosas.

Así que ya lo sabes: tu botella de agua puede ser tu mejor aliada para hidratarte… o tu peor enemiga si olvidas darle un buen repaso.

