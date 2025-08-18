El imprudente plan de barbacoa que pudo acabar en tragedia en Navarra
Ni el fuego les frena
En plena ola de calor y con los montes en alerta roja por riesgo de incendio, un grupo de “domingueros” decidió montar barbacoa en medio del bosque… ¡Y casi se convierte en un desastre!
La Policía Foral de Navarra vivió un fin de semana movidito tras sorprender a varios grupos en Goizueta, Cortes y Lekunberri disfrutando de su parrillada como si nada, mientras cualquier chispa podía desatar una catástrofe forestal. Los agentes no tardaron en actuar: apagaron de inmediato las fogatas y dieron el toque de atención a los protagonistas de esta peligrosa ocurrencia.
Prohibición total… y necesaria
La institución fue clara: en plena alerta máxima está terminantemente prohibido encender fuego en espacios naturales. “Basta una chispa para desencadenar un incendio de proporciones catastróficas”, recordaron con firmeza, subrayando que este tipo de conductas ponen en riesgo tanto la vida de las personas como el patrimonio natural de toda una comunidad.
Bajo vigilancia constante
Lo cierto es que estas imprudencias no son aisladas. Por eso, la Policía Foral mantiene sus patrullas reforzadas y promete mano dura frente a quienes, por desconocimiento o simple inconsciencia, comprometan la seguridad ambiental. Porque cuidar el paisaje no es solo una responsabilidad de las autoridades: es un deber colectivo.
En esta ocasión, todo quedó en un susto y en una buena reprimenda, pero la pregunta queda en el aire: ¿hasta cuándo seguiremos viendo estas escenas en pleno verano?
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- Froilán, a tope en el Aquasella
- El fuego arrasa los Picos de Europa y los turistas abandonan Cabrales: 'Están dejando que se queme todo
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- El Oviedo dispara en tres frentes del mercado: cierra a Bailly y aprieta por Dendoncker y Javi López
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid