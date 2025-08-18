El imprudente plan de barbacoa que pudo acabar en tragedia en Navarra

En plena ola de calor y con los montes en alerta roja por riesgo de incendio, un grupo de “domingueros” decidió montar barbacoa en medio del bosque… ¡Y casi se convierte en un desastre!

La Policía Foral de Navarra vivió un fin de semana movidito tras sorprender a varios grupos en Goizueta, Cortes y Lekunberri disfrutando de su parrillada como si nada, mientras cualquier chispa podía desatar una catástrofe forestal. Los agentes no tardaron en actuar: apagaron de inmediato las fogatas y dieron el toque de atención a los protagonistas de esta peligrosa ocurrencia.

Prohibición total… y necesaria

La institución fue clara: en plena alerta máxima está terminantemente prohibido encender fuego en espacios naturales. “Basta una chispa para desencadenar un incendio de proporciones catastróficas”, recordaron con firmeza, subrayando que este tipo de conductas ponen en riesgo tanto la vida de las personas como el patrimonio natural de toda una comunidad.

Bajo vigilancia constante

Lo cierto es que estas imprudencias no son aisladas. Por eso, la Policía Foral mantiene sus patrullas reforzadas y promete mano dura frente a quienes, por desconocimiento o simple inconsciencia, comprometan la seguridad ambiental. Porque cuidar el paisaje no es solo una responsabilidad de las autoridades: es un deber colectivo.

En esta ocasión, todo quedó en un susto y en una buena reprimenda, pero la pregunta queda en el aire: ¿hasta cuándo seguiremos viendo estas escenas en pleno verano?