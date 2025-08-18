La nueva moda en Francia: pagar por asistir a la boda de desconocidos

En Francia, ya es posible asistir a una boda sin conocer a los novios gracias a Invitin, una aplicación que ha revolucionado el mundo nupcial. La idea es tan simple como polémica: los novios ponen a la venta entradas para su gran día y cualquier persona puede comprarlas. El precio, que oscila entre 120 y 500 euros, incluye todo lo que esperarías de una celebración de este tipo: banquete, música, barra libre y, por supuesto, el momentazo del “sí, quiero”.

Un “ticket” para el amor

La plataforma, lanzada en abril de 2025, promete democratizar el acceso a las bodas y, de paso, ayudar a los novios a financiar el elevado coste de la ceremonia. Según su fundadora, Katia Lekarsi, más de 1.500 parejas francesas ya se han sumado a la tendencia, con el lema: “La experiencia del matrimonio, reinventada para ser accesible y financiada”.

Jennifer y Paulo, pioneros en vender su boda

Entre los primeros en probar la app están Jennifer, actriz de 48 años, y Paulo, exdeportista de 50. La pareja ha puesto a la venta entradas a 130 euros para su enlace en París. ¿Qué obtienen los compradores? Una experiencia completa que incluye cena elegante, música en directo y un lugar asegurado en la fiesta.

“Al principio nos parecía raro, pero después de ver los filtros de seguridad y revisar los perfiles, dijimos: ¿por qué no?”, confiesa Jennifer. Cinco desconocidos ya han adquirido su pase para la boda, elevando la lista de invitados a un total de cien personas.

Un giro inesperado en la lista de invitados

Más allá de lo económico, Jennifer admite que también buscan equilibrar la fiesta: “Tenemos muchas amigas solteras, así que esto nos ayuda a equilibrar la proporción entre hombres y mujeres”. En su visión, la boda no solo será una celebración de amor, sino también una oportunidad de nuevas conexiones sociales e incluso románticas.

Una tendencia que cruza fronteras

Aunque pueda sonar descabellado, lo cierto es que Invitin empieza a recibir atención internacional. La app se presenta como un escaparate cultural: gente que viaja para descubrir nuevas tradiciones, parejas que logran financiar su enlace y asistentes que viven la emoción de una boda ajena como si fuera propia.

Eso sí, queda por ver si esta moda se convertirá en un fenómeno global o si será solo una extravagancia pasajera made in France.