El nuevo radar que podría multarte aunque no corras ni uses el móvil

Atención conductores: ya no basta con levantar el pie del acelerador ni dejar el móvil guardado en la guantera. Hay un nuevo “enemigo silencioso” en las carreteras… o mejor dicho, ¡ruidoso! Se trata de los radares de ruido, conocidos como “radares medusa”, que están revolucionando la forma en la que se vigila el tráfico.

¿Cómo funcionan?

Estos dispositivos, ya presentes en ciudades de Estados Unidos, Francia y también en España, no vigilan tu velocidad ni si te saltas un semáforo: lo que controlan es el nivel de ruido que hace tu coche. Equipados con micrófonos de alta precisión y cámaras de última generación, son capaces de captar hasta la mínima aceleración brusca o el rugido del escape cuando supera los decibelios permitidos.

En lugares como Nueva York, un Ford Mustang GT fue multado con 250 dólares por sonar a 85 decibelios, ¡solo dos por encima del límite! Y ojo, porque en caso de reincidir, la cifra puede subir hasta los 2.500 dólares.

Europa se apunta (y España también)

En Francia, a partir de este verano, superar los 85 decibelios costará 135 euros. Barcelona, por su parte, ya ha instalado radares de ruido en 11 puntos de la ciudad y en la C-31. De momento solo están en fase de control, pero la DGT ya puede sancionar: entre 90 euros (por un exceso leve) y hasta 600 euros (si te pasas en más de 7 decibelios).

¿Seguridad o polémica?

Las autoridades defienden que estos radares buscan proteger el descanso de los vecinos y reducir la contaminación acústica en las ciudades. Pero no faltan las críticas: algunos conductores aseguran que incluso coches de fábrica, totalmente legales, han recibido sanciones.

Lo que está claro es que, a partir de ahora, además de mirar el velocímetro… habrá que prestar atención al ruido que hace nuestro motor. Porque sí: tu coche también puede delatarte por “hablar demasiado alto”.