Roberto Leal desvela lo que ocurre tras el rosco de Pasapalabra: “¡Ahora sí, oficialmente!”

El rosco de Pasapalabra se ha convertido en una auténtica montaña rusa de emociones. Y esta vez, Roberto Leal tuvo el honor de anunciar en directo algo que pasará a la historia del programa: el bote ya ha superado la barrera de los 2 millones de euros. Una cifra de vértigo que mantiene en vilo a millones de espectadores cada tarde.

El madrileño Manu Pascual, concursante incansable que lleva ya 317 programas a sus espaldas y casi 200.000 euros acumulados, volvió a imponerse en el último duelo frente a Rosa, su rival gallega, que tras varios errores no pudo evitar pasar por la temida Silla Azul. Manu logró 21 aciertos y, aunque no rozó el bote, sí fue el protagonista de la jornada gracias al anuncio de Roberto Leal: “Hasta aquí llegamos, Manu gana el programa, 1.200 euros para él, Rosa deberá pasar por la Silla Azul y el bote… ¡Madre mía! Ahora sí, oficialmente superamos los 2 millones: 2.002.000 euros”.

Un hito que coloca este bote como el tercero en la historia del concurso en superar esa cifra. El primero fue Eduardo Benito, que en 2006 se embolsó 2.190.000 euros, y el segundo, Rafa Castaño, que en 2023 se alzó con 2.272.000, el mayor premio de la historia de la televisión en España.

Mientras tanto, los duelos entre Manu y Rosa siguen atrayendo a los espectadores, con la tensión creciendo cada tarde. Y aunque el bote aún no ha encontrado dueño, lo cierto es que cada fallo, cada acierto y cada anuncio de Roberto Leal mantienen a la audiencia pegada a la pantalla, soñando con el momento en el que alguien grite “¡Pasapalabra!” y se lleve a casa esos 2 millones que ya son historia del programa.