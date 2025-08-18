Robots que boxean, juegan al fútbol y… se caen: así han sido los ‘Juegos Robóticos’ en Pekín

Pekín se ha convertido en el escenario más futurista del planeta con la celebración de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento que ha dejado imágenes tan sorprendentes como divertidas: androides boxeando, jugando al fútbol, corriendo los 1.500 metros e incluso colapsando en plena pista entre los aplausos del público.

Durante tres días, 280 equipos de 16 países se han dado cita en la capital china para demostrar los avances en inteligencia artificial y robótica. Con representantes de universidades, empresas privadas y compañías tecnológicas de renombre, el espectáculo no solo ha mostrado el lado más deportivo de los humanoides, sino también sus límites: choques, caídas y torpezas que arrancaron sonrisas y ovaciones a partes iguales.

Las disciplinas han sido de lo más variado, desde atletismo y tenis de mesa hasta retos propios de la robótica como la clasificación de medicamentos o la manipulación de materiales. Sin embargo, el fútbol fue una de las pruebas más llamativas: robots enredados en caídas colectivas y partidos que, pese a los tropiezos, sirvieron para entrenar su coordinación, una habilidad clave para futuros trabajos en fábricas.

El precio de las entradas, entre 16 y 73 euros, dio acceso a un espectáculo único en el que quedó claro que la robótica aún tiene mucho camino por recorrer, pero también un potencial enorme. Y es que, como destacó uno de los participantes alemanes: “Si probamos algo y no funciona, perdemos el partido. Es triste, pero mejor eso que invertir millones en un producto que luego fracasa”.

China, que busca liderar la carrera tecnológica frente a Estados Unidos, ha dejado claro con este evento que su apuesta por los humanoides va muy en serio. Mientras tanto, los asistentes se han llevado un recuerdo inolvidable: ver a robots que, aunque se caigan, empiezan a levantarse solos, en un gesto que parece casi humano.