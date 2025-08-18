La verdad sobre la siesta: lo que dicen los médicos y el truco para que te siente bien

En España, pocas tradiciones son tan sagradas como la siesta. Y aunque para muchos es sinónimo de “perder el tiempo”, lo cierto es que los médicos lo tienen claro: cerrar los ojos después de comer puede ser un auténtico bálsamo para la memoria, el corazón y hasta para el estado de ánimo. Eso sí, no todas las siestas valen.

Según los expertos, descansar tras la comida activa un mecanismo de recuperación único: baja la tensión, se relaja el corazón, disminuye el estrés y el cerebro aprovecha para reforzar la memoria y mejorar la toma de decisiones. En otras palabras, unos minutos de siesta pueden hacerte más productivo, creativo y equilibrado.

Pero cuidado: el tiempo lo es todo. “Entre 10 y 30 minutos es lo ideal”, asegura el doctor Luis Gutiérrez Serrantes, médico de familia. Pasado ese umbral entramos en fases más profundas del sueño y despertarse puede ser un verdadero martirio: confusión, mal humor y la temida sensación de estar “zombie” el resto del día.

La postura también importa. Lo mejor es no tumbarse en la cama ni ponerse en pijama, porque eso invita a alargar la siesta más de la cuenta. Un sillón, un sofá o incluso una tumbona a la sombra en vacaciones son el lugar perfecto. Lo importante es estar semirreclinados y no aislarse por completo.

Ahora bien, no todo el mundo debería abrazar la siesta diaria. Personas con insomnio, por ejemplo, pueden ver cómo empeora su descanso nocturno si se exceden. En cambio, trabajadores con turnos nocturnos, madres recientes, estudiantes o mayores pueden beneficiarse mucho de este hábito.

¿La clave definitiva? Que el cuerpo descanse, pero sin desconectarse del todo. O, como dice el doctor Gutiérrez, “mete la siesta en tu rutina como un aliado, no como un enemigo de tu sueño nocturno”.

Porque al final, la siesta bien hecha no es un capricho español: es un secreto de salud… con base científica.