De la tortilla al bocadillo: el verdadero menú secreto de las playas españolas

Con la llegada del calor, las playas se llenan de bañistas dispuestos a pasar el día entero a la orilla del mar, y si hay algo que nunca falta en la ecuación es la neverita cargada hasta arriba. La pregunta es: ¿qué se come realmente bajo la sombrilla?

Bocadillos, los reyes de la improvisación

Pan bajo el brazo y latas de atún listas para abrir. Así sobreviven muchos veraneantes que apuestan por el clásico bocadillo playero, rápido de preparar, fácil de transportar y perfecto para comer con la arena entre los dedos.

Los que se lo toman en serio

No todos improvisan. Hay familias que llegan con mesas, táperes y un menú de lo más completo: carne empanada, gazpacho fresquito, fruta cortada e incluso café para rematar la jornada. Otros optan por platos fríos como ensalada de pasta con tomate y pepino, o arroces preparados de antemano.

El picoteo que nunca falla

Queso, embutido, aceitunas, patatas fritas… los táperes de picoteo son la opción estrella para quienes buscan variedad sin complicarse demasiado. “Lo básico es tener de todo un poco”, cuenta David, padre de familia, mientras reparte embutido a sus hijos.

La reina ausente: la tortilla de patatas

Cuando preguntamos por el plato estrella de la playa, la respuesta es unánime: la tortilla de patatas. Sin embargo, en esta ocasión brillaba por su ausencia. Aun así, los veraneantes coinciden: ningún menú playero está completo sin ella.

¿Nevera o chiringuito?

Por supuesto, están los más perezosos, los que deciden dejar la nevera en casa y disfrutar de los chiringuitos. Una mesa a la sombra, una paella recién hecha y un brindis frente al mar: porque también de eso se trata el verano, de disfrutar sin preocupaciones.

Al final, cada familia tiene su propio ritual gastronómico bajo la sombrilla. Lo que está claro es que, ya sea con bocadillo improvisado o con menú digno de restaurante, el verano sabe a mar, a sal… y a tortilla de patatas.