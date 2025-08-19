Alejandra Rubio sorprende con su decisión sobre Carlo Costanzia y el futuro juntos

Ser madre lo ha cambiado todo para Alejandra Rubio. Desde que en diciembre de 2024 llegara al mundo su primer hijo junto al influencer Carlo Costanzia, la colaboradora vive uno de los capítulos más felices de su vida. Pese a que el embarazo pilló a todos por sorpresa —incluso a la propia pareja, que apenas llevaba unos meses de relación—, el pequeño ha llenado de ilusión a la familia Campos-Flores, con Terelu y Mar volcadas en su papel de abuelas.

“No pienso en boda”

Con el nacimiento del bebé, muchos esperaban que Alejandra y Carlo diesen un paso más en su relación. Sin embargo, la hija de Terelu fue clara al ser preguntada en Vamos a ver:

“Se casará antes mi primo José María, yo no estoy pensando en boda. Lo siento, chicos”, declaró entre risas, dejando claro que de momento no habrá vestido blanco ni anillos.

La polémica con su primo José María

Más allá de su faceta como madre, Alejandra también tuvo que responder a los rumores de distanciamiento con su primo José María. Él ha mostrado públicamente su malestar porque sus hijos aún no se conocen, insinuando que ella ponía trabas. Alejandra, tranquila, quitó hierro al asunto: “A mí no me ha afectado absolutamente nada. Si tenemos que hablar, hablamos, y si no, pues no pasa nada. Es la misma relación de siempre”, aseguró.

Respecto a organizar un encuentro entre los primos y los pequeños, fue rotunda: “Se va a dar cuando se tenga que dar. No voy a forzar absolutamente nada porque me parece surrealista”, sentenció, visiblemente cansada del tema.

Prioridades claras

Entre polémicas y rumores de boda, Alejandra Rubio tiene claro cuál es su verdadera prioridad: su hijo y la nueva vida que ha iniciado junto a Carlo. Consciente de la expectación que genera su relación, la joven ha querido zanjar con contundencia los comentarios: “Lo único que digo es que se acabe este tema ya”, pidió.

De momento, ni campanas de boda ni celebraciones familiares forzadas. Alejandra está volcada en su maternidad, disfrutando del presente y dejando que el futuro llegue a su debido tiempo.