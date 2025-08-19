Una conocida cantante reaparece tras llevar mucho tiempo fuera de los escenarios: "He estado a punto de morir"

Durante mucho tiempo sonaba en todas las radios, pero de un tiempo para acá poco se supo de esta cantante que acaba de reaparecer: "He estado a punto de morir".

Estamos hablando de la brasileña Regina Do Santos, que acudió a Tardear, el magazine de Telecinco para relatar una de las experiencias más duras de su vida. Contó que "estuve al borde de la muerte" tras sufrir un golpe de calor. "He sentido el cariño del público y de mis seres queridos, y eso me ha dado fuerzas para seguir adelante", contó.

"Seguiré cantando"

Ahora, ya mejorada, cuenta que "mientras tenga fuerzas, seguiré cantando y bailando para la gente que me quiere". Terminó asegurando que "ahora quiero celebrar la vida".