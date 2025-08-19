Una conocida cantante reaparece tras llevar mucho tiempo fuera de los escenarios: "He estado a punto de morir"
Relató una de las experiencias más duras de su vida
Durante mucho tiempo sonaba en todas las radios, pero de un tiempo para acá poco se supo de esta cantante que acaba de reaparecer: "He estado a punto de morir".
Estamos hablando de la brasileña Regina Do Santos, que acudió a Tardear, el magazine de Telecinco para relatar una de las experiencias más duras de su vida. Contó que "estuve al borde de la muerte" tras sufrir un golpe de calor. "He sentido el cariño del público y de mis seres queridos, y eso me ha dado fuerzas para seguir adelante", contó.
"Seguiré cantando"
Ahora, ya mejorada, cuenta que "mientras tenga fuerzas, seguiré cantando y bailando para la gente que me quiere". Terminó asegurando que "ahora quiero celebrar la vida".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- El fuego devora los Picos de Europa y se acerca peligrosamente al bosque de Peloño, en Ponga
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis