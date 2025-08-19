Cristiano y Georgina: el acuerdo millonario que lo regula todo (hasta la custodia y la pensión en caso de ruptura)

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han acaparado titulares en los últimos días por su compromiso, celebrado con un anillo valorado en más de seis millones de euros y una romántica declaración de amor tras casi una década juntos y dos hijos en común. Sin embargo, mientras el mundo suspira por la pareja, ha salido a la luz un detalle que mezcla amor… y mucho dinero: el acuerdo prematrimonial que lo regula absolutamente todo.

Un contrato de cifras mareantes

Según se desveló en TardeAR, este acuerdo —firmado en 2017 y recientemente actualizado— garantiza a Georgina una asignación mensual de 114.000 euros y la residencia familiar en La Finca (Madrid), valorada en casi seis millones, en caso de separación. Una cifra millonaria que, pese a parecer desorbitada, apenas representa un 0,5 % de los ingresos del futbolista.

Pero eso no es todo. Fuentes cercanas apuntan a que la cantidad se habría elevado aún más para adaptarse a la nueva realidad de la pareja: dos hijos en común, un patrimonio creciente y la seguridad de que tanto la custodia como los posibles descendientes futuros estén cubiertos. Todo atado, todo previsto.

Amor blindado con lujo

El compromiso no llegó solo con un anillo XXL en oro blanco y platino, acompañado de dos piedras triangulares. Georgina también recibió un Porsche de ensueño, dos relojes de más de 50.000 euros y prendas de diseñador que superan los 30.000. Una auténtica lluvia de regalos que deja claro que la pareja vive en un mundo de opulencia y glamour.

¿Y la boda?

Aunque actualmente residen en Arabia Saudí por la carrera de Cristiano en el Al-Nassr, todo apunta a que el enlace se celebrará en Portugal, tierra natal del astro del fútbol, y tras el Mundial de 2026, al que Ronaldo quiere llegar como broche de oro a su carrera.