Si guardas estas monedas, podrías estar sentado sobre una pequeña fortuna sin saberlo
Algunas piezas aparentemente “inocentes” pueden esconder fortunas
Las monedas ya no son solo un medio de pago: para los amantes de la numismática, pueden ser la llave a un auténtico tesoro. Y lo cierto es que, en 2025, hay cinco ejemplares muy codiciados que podrían disparar su valor en subastas, museos… o incluso en tu propio cajón olvidado. Si alguna de ellas está en tu poder, no la pierdas de vista.
El dólar más deseado: Flowing Hair de 1794
Es la joya de las joyas. Fue el primer dólar de plata acuñado en Estados Unidos y apenas sobreviven unos 200 ejemplares. Su último récord en subasta fue de 6,6 millones de dólares. Una pieza histórica que cualquier coleccionista sueña con tener.
El misterioso níquel de 1913
El Liberty Head Nickel de 1913 es casi una leyenda: solo existen cinco en el mundo. Una de estas monedas se vendió por 5 millones de dólares. ¿Tienes una en tu colección? Podrías estar sentado sobre un milagro numismático.
El oro más bello: Saint-Gaudens Double Eagle
Acuñada entre 1907 y 1933, es considerada la moneda de oro más elegante jamás creada. Su precio actual puede superar los 300.000 dólares si está en perfecto estado. Una auténtica obra de arte en miniatura.
El carismático “Mercury Dime” de los años 40
Aunque se fabricaron millones, algunas ediciones raras del Mercury Dime han alcanzado los 8.500 dólares en subastas. Su diseño de la Libertad alada lo convierte en un icono muy buscado.
El centavo que vale oro: Indian Head de 1909-S
Con solo 300.000 ejemplares acuñados, este centavo de 1909-S es una joya discreta pero muy cotizada. Puede alcanzar más de 3.400 dólares… y su valor sigue creciendo.
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- El fuego devora los Picos de Europa y se acerca peligrosamente al bosque de Peloño, en Ponga
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Hallado en un piso de Langreo el cuerpo de una mujer de 61 años que podría llevar un mes muerta