Si guardas estas monedas, podrías estar sentado sobre una pequeña fortuna sin saberlo

Las monedas ya no son solo un medio de pago: para los amantes de la numismática, pueden ser la llave a un auténtico tesoro. Y lo cierto es que, en 2025, hay cinco ejemplares muy codiciados que podrían disparar su valor en subastas, museos… o incluso en tu propio cajón olvidado. Si alguna de ellas está en tu poder, no la pierdas de vista.

El dólar más deseado: Flowing Hair de 1794

Es la joya de las joyas. Fue el primer dólar de plata acuñado en Estados Unidos y apenas sobreviven unos 200 ejemplares. Su último récord en subasta fue de 6,6 millones de dólares. Una pieza histórica que cualquier coleccionista sueña con tener.

El misterioso níquel de 1913

El Liberty Head Nickel de 1913 es casi una leyenda: solo existen cinco en el mundo. Una de estas monedas se vendió por 5 millones de dólares. ¿Tienes una en tu colección? Podrías estar sentado sobre un milagro numismático.

El oro más bello: Saint-Gaudens Double Eagle

Acuñada entre 1907 y 1933, es considerada la moneda de oro más elegante jamás creada. Su precio actual puede superar los 300.000 dólares si está en perfecto estado. Una auténtica obra de arte en miniatura.

El carismático “Mercury Dime” de los años 40

Aunque se fabricaron millones, algunas ediciones raras del Mercury Dime han alcanzado los 8.500 dólares en subastas. Su diseño de la Libertad alada lo convierte en un icono muy buscado.

El centavo que vale oro: Indian Head de 1909-S

Con solo 300.000 ejemplares acuñados, este centavo de 1909-S es una joya discreta pero muy cotizada. Puede alcanzar más de 3.400 dólares… y su valor sigue creciendo.