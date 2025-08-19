Jessica Bueno celebra sus 35 en plena renovación personal: nueva etapa, amigos fieles y guiño a ‘Supervivientes’

Jessica Bueno ha soplado las velas de su 35 cumpleaños en uno de los momentos más dulces y renovadores de su vida. Alejada de las sombras de su reciente ruptura con Luitingo, la sevillana ha optado por rodearse de sus amigos más cercanos y brindar por una etapa que se presenta llena de ilusiones, proyectos y sonrisas.

En las imágenes que compartió en redes sociales, Jessica se mostró radiante con un vestido floreado y un look natural que refleja la serenidad y la fuerza con la que afronta esta nueva etapa. Su sonrisa, amplia y sincera, parece confirmar que ha dejado atrás su pasado sentimental y que se centra en lo que está por venir.

Un guiño muy especial a ‘Supervivientes’

La sorpresa de la celebración llegó con la tarta de cumpleaños, decorada nada menos que con el logo de Supervivientes. Y no es casualidad: Jessica ha sido la primera confirmada para la edición “All Stars” y ha confesado lo que significa para ella regresar a Honduras: “Vuelvo siendo una mujer más madura, madre de tres hijos, que son mi motor y la razón principal por la que regreso. Quiero demostrarles que soy capaz de cualquier cosa por ellos, pero también por mí misma”, explicó emocionada.

Una mujer más fuerte

La modelo reconoce que no ha sido un camino fácil. Tras superar etapas complicadas a nivel personal, afronta este nuevo reto como una oportunidad para mostrar otra versión de sí misma: “A lo largo de mi vida me he enfrentado a muchos obstáculos y detrás de mi imagen pública hay una mujer que se ha levantado muchas veces. Estoy lista para vivir esta experiencia al límite”.

Con esta declaración de intenciones y rodeada del cariño de sus seres queridos, Jessica Bueno arranca sus 35 años más empoderada que nunca, dispuesta a escribir un capítulo vital lleno de retos, aprendizaje… y mucha ilusión.