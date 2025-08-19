Llega el posado veraniego más esperado (y no es el de Ana Obregón)
Mientras espera ansionamente el inicio de la temporada televisiva para retomar sus proyectos profesionales -por el momento se desconoce si continuará en TVE tras su breve paso por la cadena con 'La familia de la Tele' o si volverá a Ten con sus compañeros de 'Tentáculos'- Belén Esteban está disfrutando de uno de los veranos más completos e inolvidables de su vida.
Tras viajar con Miguel Marcos a Ëstados Unidos para reencontrarse con su hija Andrea Janeiro -que, alejada del foco mediático, reside desde hace años en Los Ángeles-, la colaboradora se regalaba unas vacaciones en Ibiza con su marido y un grupo de amigos. Y este fin de semana, exprimiento al máximo su descanso estival, dejaba sin palabras a Anabel Pantoja apareciendo por sorpresa en su casa de Gran Canaria para pasar unos días muy especiales en compañía de sus respectivas parejas y de la pequeña Alma, que a sus 9 meses tiene "completamente enamorada" a la ex de Jesulín de Ubrique, como ha confesado orgullosa a través de sus redes sociales.
Un reencuentro en el que las íntimas amigas han disfrutado de las playas y la gastronomía canaria, y en el que además de regalarnos un divertido baile al borde de la piscina de la sobrina de Isabel Pantoja al ritmo de 'Tropicroqueta' de Karol G -a la que Belén conoció en su última visita a 'La Resistencia' de David Broncano-, 'La Patrona' ha compartido con sus incondicionales un posado en bañador en el que no ha dudado en autoproclamarse "el cuerpo del verano".
"Sabrosona"
"Gordita pero SABROSONA" ha acompañado a su instantánea con mucho sentido del humor, presumiendo orgullosa de sus curvas desde su hotel en Gran Canaria dejando claro que no tiene ningún tipo de complejo.
