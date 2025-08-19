Revelan los detalles íntimos de la infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez: "Dejaban la tele puesta para controlar que Kiko seguía en plató"

Tras publicar hace una semana que Sofía Suescun le había puesto los cuernos a Kiko Jiménez con el influencer Juan Faro, ahora han desvelado los detalles íntimos de la infidelidad: "Dejaban la tele puesta para controlar que Kiko seguía en plató".

Luis Pliego, director de Lecturas, ha adelantado en Tardear, el magazine de Telecinco, algunos dellates de la exclusiva que publicarán este miércoles en la revista. Entre ellos, que los encuentros se producían cuando Kiko iba a trabajar a Fiesta, los fines de semana.

También que el que rompió la relación fue Juan Faro por "pesada" y que Sofía Suescun se lo contó todo a Kiko cuando se enteró de que se iba a hacer público y que la bronca fue "monumental".

Sofía Suescun, que en su momento fue uno de los rostros más demandados de la televisión, ha desaparecido casi por completo de la pequeña pantalla debido a un veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún espacio del conocido "Universo Sálvame". Sin embargo, lejos de estar parada, la exganadora de "Gran Hermano" cuenta con numerosos proyectos en marcha. En las últimas semanas, ha trabajado para grandes plataformas como Netflix y Amazon Prime Video.

Eso sí, no es para actuar, sino que estas compañías buscan aprovechar su imagen y su gran influencia. No es para menos: Sofía Suescun es toda una "it girl" con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, consolidándose como una auténtica influencer.

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía saltó a la fama en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16". Más tarde, fue tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que le abrió las puertas del universo "Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", donde volvió a proclamarse ganadora. A partir de ese momento, se convirtió en una presencia habitual en los platós de Telecinco.

No obstante, en los últimos meses ha dejado de aparecer en la cadena, aunque ha seguido siendo imagen de varias campañas publicitarias. Aun así, volvió a la televisión participando en la edición All Stars de "Supervivientes" y colaborando en el programa ya desaparecido "Socialité".