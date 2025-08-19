Rumbo a la aventura
Rocío Carrasco habla de su reality y esquiva preguntas sobre Michu y Amador Mohedano: “Me voy al fin del mundo"
La hija de Rocío Jurado arranca su nueva etapa televisiva y evita pronunciarse sobre la muerte de la exnovia de su hermano José Fernando o la salud de su tío.
Carlos Merenciano
Rocío Carrasco ya está lista para comenzar su participación en 'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality de TVE. La hija de Rocío Jurado fue captada en el aeropuerto por Europa Press horas antes de embarcarse en esta aventura televisiva, donde se mostró ilusionada por lo que está por venir, aunque esquivó responder a cuestiones familiares.
Ante las preguntas sobre la reciente muerte de Michu, exnovia de su hermano José Fernando, Rocío prefirió no hacer comentarios y zanjó el asunto con ironía: “Me voy al fin del mundo, que lo sepáis”. La misma respuesta dio al ser preguntada por el estado de salud de su tío Amador Mohedano: “Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores”.
Más abierta se mostró al hablar de su regreso a televisión. “Muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa”, aseguró. En cuanto a qué podrán descubrir los espectadores de ella, respondió con naturalidad: “La verdad es que no lo sé, pero supongo que, pues eso, Rocío es eso lo que van a ver”.
La concursante, que afronta este reto junto a Anabel Dueñas, reconoció que llega en un buen momento personal. “Perfecta, estoy muy bien”, dijo al ser preguntada por su estado anímico. También explicó cómo afrontará la separación de su marido, Fidel Albiac: “Nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos. Él sabe que es algo bueno para mí y que me apetecía mucho, y en todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya”.
