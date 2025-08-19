'La ruleta' y 'Pasapalabra', los reyes intocables de la tele que siguen marcando la diferencia

El verano televisivo está siendo una auténtica prueba de fuego para los concursos diarios… y solo dos han salido reforzados: 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra'. Los formatos estrella de Antena 3 siguen intratables, marcando audiencias que muchos solo sueñan con alcanzar.

El programa de Jorge Fernández volvió a arrasar al mediodía con un 23,1% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores, siendo la emisión con mayor share del día. Y como si fuera poco, por la tarde Roberto Leal firmó un sólido 20,1% con 1,5 millones de fieles en Pasapalabra. Dos cifras que confirman que la veteranía no solo pesa… sino que brilla más que nunca.

En el lado opuesto, los nuevos formatos que intentan hacerse hueco no terminan de convencer. Agárrate al sillón, el concurso de Telecinco, sigue estancado en un tímido 8% tras más de un mes de emisión. Y peor le ha ido a La Pirámide, que tras apenas tres semanas de datos flojísimos (entre el 5% y el 6%) ha desaparecido de la programación de La 1, con grabaciones incluso paralizadas antes de tiempo.

La lista de tropiezos no termina ahí. RTVE también se replantea su estrategia con Trivial Pursuit, que en un principio iba a emitirse diariamente, pero que, finalmente, solo verá la luz en prime time semanal, dejando paso en las tardes a la gran apuesta de la cadena: Directo al grano, el nuevo magacín de Marta Flich.

Con este panorama, queda claro que la batalla diaria por la audiencia tiene dos claros ganadores. Porque mientras otros se estrenan y caen, ‘La ruleta’ y ‘Pasapalabra’ siguen jugando en otra liga, fieles a su estilo y más vivos que nunca.