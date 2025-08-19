El pasado 23 de julio salía a la luz que Amador Mohedano llevaba cinco días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera a causa de problemas intestinales. Horas después de hacerse público su delicado estado de salud, y tras la realización de las pruebas médicas pertinentes, el hermano de Rocío Jurado recibía el alta visiblemente deteriorado y con dificultades para caminar, y con una sonrisa débil reconocía sus ganas de llegar a casa para proseguir con su recuperación, apuntando que detrás de su hospitalización estaba un chequeo exhaustivo -que llevaba varios meses postergando- por un fuerte dolor abdominal.

Desde entonces no habíamos vuelto a ver al exmarido de Rosa Benito, que ha reaparecido en varias imágenes compartidas en redes sociales por su hija Rosario Mohedano, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Chipiona con su marido Andrés y sus tres hijos, y ha querido presumir de su unión familiar y mostrar lo recuperado que se encuentra su padre tras su reciente ingreso.

Sin embargo, el efecto no ha sido el deseado, ya que en las dos instantáneas publicadas en Instagram por la artista -en una de ellas Amador no lleva camiseta- ha llamado la atención el impactante deterioro físico del tío de Rocío Carrasco, de 71 años, que ha sufrido una llamativa pérdida de peso en el último mes.

Saltan las alarmas sobre el preocupante estado físico de Amador Mohedano: "Hinchado de los tobillos" / Instagram

Ha sido su sobrina Gloria Camila, desde el plató de 'TardeAR', la que ha revelado la razón de la delgadez del hermano de 'La más grande'. "Yo le vi físicamente. Durante su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y que fue por el estómago. Hasta que ha estado más estable, ahora come bien, come mejor, ha ido poco a poco... De un día para otro no va a coger el peso que necesita, pero ahora está menos hinchado de los tobillos, la circulación va mejor, ahora come más, tiene más hambre, más apetito... Va poco a poco", ha explicado en tono tranquilizador.

"Ha salido de una revisión, además de una cosa estomacal, le hicieron una endoscopia que si le ha dejado la garganta y la voz un poco más tocada, pero independientemente de eso él está bien, está tranquilo, está en reposo, pero lo importante es que no haya perdido el apetito", ha añadido, reconociendo que cuando fue a visitarle "me impresionó porque le vi mucho más delgado. Impacta, pero luego entiendes que el problema viene del estómago y que no podía comer como tal". "Ahora se tendrá que cuidar mucho más, el estómago ya sabemos que es muy complicado y no podrá comer cierto tipo de alimentos. Luego tendrá que ir a revisión, y esto va con el tiempo", ha zanjado, dejando claro que no hay motivos para preocuparse por Amador.