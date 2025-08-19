Shakira promete subir el volumen de tu melena con su nueva firma de cuidado capilar “Isima”

Shakira no para. La cantante que ha hecho bailar al mundo entero con hits como Waka Waka o Hips Don’t Lie ahora quiere colarse en tu baño… pero no con música, sino con espuma. La artista ha lanzado ísima, su primera firma de cuidado capilar, una marca que no solo promete volumen y brillo, sino también un chute de autoestima.

Un proyecto con historia (y algún desastre capilar de por medio)

Lejos de ser una colección más con su nombre estampado, Shakira aseguraba a la revista Woman que detrás de ísima hay años de experiencias, pruebas fallidas y frustraciones. “He cometido muchos errores con mi pelo”, confiesa entre risas, recordando decoloraciones y alisados que acabaron en drama. Esa búsqueda eterna de domar su melena rebelde fue, precisamente, la inspiración para crear una línea que funcionara de verdad.

¿Por qué ísima?

El nombre no es casualidad: nace de ese sufijo tan nuestro que lo magnifica todo —guapísima, fortísima, buenísima— y que, según la cantante, es un homenaje a la fuerza y raíces latinas. Una palabra pegadiza, femenina y poderosa, como sus canciones.

Rutina con alma (y mucho brillo)

La marca arranca con lo esencial: champús, acondicionadores, mascarillas y tratamientos intensivos diseñados para nutrir y reparar. Nada de sulfatos agresivos y con ingredientes pensados para cada textura, desde rizos indomables hasta cabellos lacios. ¿El producto estrella? Un tratamiento profundo que “devuelve la vida” a las melenas castigadas por calor, tintes y el paso del tiempo.

Más que belleza, empoderamiento

Para Shakira, cuidar el pelo no es solo cuestión de estética. Su objetivo es que cada mujer viva ese ritual como un momento de autocuidado y conexión consigo misma. Porque, como bien sabe ella, una melena sana y poderosa puede ser también una declaración de fuerza.