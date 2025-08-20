Se acerca un invierno inestable: lo que nos espera tras el verano más caluroso y devastador

Después de un verano sofocante, con olas de calor récord y más de 350.000 hectáreas arrasadas por los incendios —una superficie similar a toda la isla de Mallorca—, el alivio parecía estar en la llegada del invierno. Sin embargo, los expertos ya avisan: este no será un invierno cualquiera.

Del calor extremo al frío volátil

Las temperaturas de este verano pusieron en jaque a buena parte de España, con 40º en Bilbao y cerca de 50º en Córdoba, dejando más de 1.100 víctimas directas e indirectas. Ahora, con la llegada del frío, se abre un nuevo escenario: el invierno 2025/2026 será más inestable de lo habitual.

Según el portal especializado Severe Weather Europe (SWE), la clave estará en la influencia de una fase débil de La Niña, un fenómeno que enfría las aguas del Pacífico y altera la circulación atmosférica en todo el planeta. ¿La consecuencia? Más días fríos y mayor probabilidad de nieve en Europa y Norteamérica.

El papel del vórtice polar

Pero no solo será La Niña la protagonista. Otro actor entra en escena: el vórtice polar, esa corriente ciclónica que mantiene el aire helado en el Ártico. Cuando está fuerte, los inviernos son más suaves. Cuando se debilita, como se espera este año, el frío rompe sus barreras y se cuela hacia nuestras latitudes, dejando episodios de heladas y nieve.

Los modelos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) apuntan a que el vórtice será más débil, lo que se traducirá en un invierno lleno de altibajos: días templados seguidos de repentinas olas de frío.

¿Qué podemos esperar en Europa?

La previsión es clara: este invierno será menos monótono que los anteriores. Habrá más sorpresas, con alternancia de periodos templados y episodios de frío extremo. Aunque no se espera un invierno devastador, sí será un reto para sectores como la agricultura, la energía o el transporte, que deberán estar preparados para cambios bruscos.

Los expertos insisten en que todavía es pronto para hablar de certezas, pero todo indica que nos espera un invierno dinámico, inestable y con algún que otro susto meteorológico.