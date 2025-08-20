Alejandra Rubio, contundente tras la última polémica de su primo, José María Almoguera: "Me siento avergonzada"

La relación de Alejandra Rubio y José María Almoguera continúa en el punto de mira ya que, aunque la hija de Terelu Campos ha asegurado por activa y por pasiva que no tiene ningún problema con su primo, lo cierto es que el novio de María 'La Jerezana' todavía no conoce al hijo que tiene en común con Carlo Costanzia, Carlo Jr., de 8 meses.

Algo que sorprende incluso al propio José María, que muy molesto ha anunciado que no piensa volver a insistir a su prima para verse, dejando claro que nunca se le pasaría por la cabeza dar detalles públicamente de su reencuentro o de cómo es el bebé. "Creo que más se pierde ella porque yo soy un gran padre y tengo a mi hijo ent palmitas, podría tener a mi sobrino igual. Protegeré siempre que esté en mis manos a Alejandra porque es mi prima pequeña, pero en este caso ya no puedo hacer más" aseguraba ante las cámaras de Europa Press hace unos días.

Unas declaraciones a las que ha respondido rotunda la nieta de María Teresa Campos en el plató de 'Vamos a ver'. "No tiene que estar molesto por nada. Creo que no hay ningún problema de absolutamente nada, todo está un poco sacado de contexto y fuera de lugar. No voy a dar más leña a un fuego que yo no he prendido. Ya está. Si tenemos que hablar, hablamos, y si no hay nada que hablar, pues no se habla. No creemos algo que no hay" ha sentenciado.

Además, asegurando que José María conocerá a su bebé "en algún momento", ha dejado claro que "yo no voy a forzar absolutamente nada porque me parece surrealista". "Estamos en agosto, está todo el mundo de vacaciones. Yo no sé si él está aquí ahora mismo. Yo no hablo con mis amigos todos los días, no doy la turra, no llamo a la gente. Yo no estoy dilantando nada" ha explicado, sin dar crédito a que se esté dando tanto bombo a su relación con su primo.

"Se dará cuando se tenga que dar. Yo no voy a forzar absolutamente nada porque me parece surrealista. Me siento avergonzada hablando de esto y ya no sé qué más decir. Si mi primo me invita un día a comer iré, pero igual tengo cosas que hacer. No estoy disponible para la gente 24/7, igual que tampoco quiero que lo estén para mí" ha zanjado, insistiendo en que este tema "se ha acabado" para ella y no piensa volver a hablar sobre él.