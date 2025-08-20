La cafetera exprés de Lidl que ya arrasa: café nivel barista por menos de 45 euros

Lidl ha lanzado la cafetera exprés compacta que promete convertirse en el nuevo imprescindible de cocina… y sí, cuesta solo 44,99 euros.

Café con espuma y mucho estilo

Con bomba de 15 bares y espumador de leche incluido, esta máquina prepara desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso de esos que parecen sacados de la barra de tu cafetería favorita. Además, trae filtros para una o dos tazas, cuchara medidora y prensadora, y depósito de agua extraíble para mayor comodidad.

Perfecta para cocinas pequeñas

Disponible en rosa, verde o negro, su diseño compacto encaja hasta en los rincones más mini, sin renunciar a ese toque elegante que da gusto presumir cuando llegan invitados. Y lo mejor: su precio la convierte en una alternativa accesible frente a las cafeteras premium del mercado.

Práctica, bonita, económica y con resultados de cafetería cara. Todo apunta a que esta cafetera será uno de los nuevos best sellers de Lidl.