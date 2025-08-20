Una de las caras más conocidas de los informativos regresa a la televisión, este es el programa en el que reaparecerá

Se trata de un gran fichaje

Una de las caras más conocidas de los informativos regresa a la televisión, este es el programa en el que reaparecerá / Freepik

Benito Domínguez

La nueva temporada televisiva está a punto de empezar y ya se conoce que una de las caras más conocidas de los informativos va a regresar a la televisión, se trata sin duda de un gran fichaje.

Y es que, tras su salida de Telecinco hace dos años, Pedro Piqueras regresa a la televisión. Eso sí, no será a Telecinco, sino que será colaborador de Mañaneros 360, el programa de TVE, tal y como publica Informalia.

Pedro Piqueras es, sin duda, una de las caras más reconocidas en el ambito del periodismo y su marcha de Informativos Telecinco había entristecido a muchos seguidores.

Sin embargo, Piqueras no ha estado parado en todo este tiempo. De hecho ha aparecido en numerosos programas de televisión en los últimos meses.

Mañaneros 360

Eso sí, ahora no será una aparición puntual, sino que se le podrá ver mucho más a menudo en Mañaneros 360.

