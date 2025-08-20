Christian Suescun echa fuego a la polémica por los cuernos de su hermana: "Kiko es muy listo"

Sofía Suescun sigue en boca de todos tras su supuesta infidelidad con Juan Faro, un asunto que ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto a su relación con Kiko Jiménez en el centro de la polémica. Los rumores sobre un posible distanciamiento entre la pareja han avivado el debate en platós y redes sociales, donde las especulaciones no cesan.

En medio de todo este torbellino, Maite Galdeano ha dado un paso al frente para defender públicamente a su familia. La madre de la influencer no solo niega que su hija pueda ser infiel, sino que insiste en que todo lo que se está diciendo no son más que invenciones.

Por su parte, Cristian Suescun también ha querido pronunciarse, aunque con un discurso mucho más comedido. Sobre Juan Faro ha sido tajante: "Lo conozco, pero sin más", negando seguirle en redes sociales y mostrando su preferencia por mantenerse al margen: "Prefiero no hablar, ¿vale? Muchas gracias". El joven asegura desconocer que Sofía y Kiko mantengan una relación abierta - "Para nada" - y niega rotundamente que su hermana pudiera ser infiel: "Para nada tampoco". Considera que todo lo que circula son simples "cuentos" y añade que, en su opinión, "Kiko es muy listo".

Más allá de la polémica mediática, Christian atraviesa también un delicado momento personal. Actualmente no convive con su hermana tras haber sido expulsado de casa, lo que ha generado un enfriamiento en su relación. Sin embargo, pese a los desencuentros, ha confesado su deseo de reconciliarse con Sofía de manera sincera: "Sí, mucho, la verdad es que sí". Con estas palabras deja la puerta abierta a un acercamiento familiar que, de producirse, podría marcar un nuevo rumbo en la complicada historia de los Suescun.